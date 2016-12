1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

Ein Kleinflugzeug ist am Montag in der Nähe des Flughafens Heringsdorf-Zirchow auf der Insel Usedom abgestürzt. Dabei kam ein Mensch ums Leben, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Die zweimotorige Propeller-Maschine stürzte bei Garz nördlich der Landebahn in ein Waldgebiet. Die Unfallursache sei unklar. Rettungskräfte seien vor Ort.