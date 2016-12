Agrar : Kleiner, aber knackig: Rosenkohlernte läuft auf Hochtouren

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Hochsaison für vitaminreiche Röschen: Mecklenburg-Vorpommerns größter Rosenkohlproduzent in Blowatz bei Wismar holt bis Januar das gesunde Gemüse frisch vom Feld. Der warme Herbst habe den Kohlpflanzen gutgetan, die während des trockenen Sommers im Wachstum gebremst worden waren, sagt Landwirt Jan Hofman. Die Röschen, die doppelt so viel Vitamin C wie Orangen enthielten, seien in diesem Jahr mit 20 bis 40 Gramm Gewicht zwar etwas kleiner, aber knackig und in größerer Stückzahl gereift. Der Hektarertrag werde diese Saison bei 18 Tonnen liegen, normal seien in den Vorjahren durchschnittlich 25 Tonnen je Hektar gewesen.