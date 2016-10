Soziales : Kinderarmut Thema bei Rostocker Konferenz

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Rostock (dpa/mv) - Die große Zahl armer Kinder in Mecklenburg-Vorpommern ist Thema einer Fachtagung am Samstag in Rostock. Wie der Veranstalter, das überparteiliche Netzwerk gegen Kinderarmut, berichtete, ist die Situation im Nordosten alarmierend: Nach neuesten Studien lebten mehr als 26 Prozent der Kinder und Jugendlichen in armen oder armutsgefährdeten Familiensituationen. Viele dieser Kinder seien von gesellschaftlichen Aktivitäten ausgeschlossen, hätten geringere Bildungs- und Entwicklungschancen und seien zudem häufiger krank. Betroffen seien neben Kindern aus finanzschwachen Familien auch diejenigen aus überschuldeten Elternhäusern und insbesondere die aus Haushalten, in denen nur ein Elternteil für die Erziehung verantwortlich ist.

