Literatur : Kempowski-Tage 2016: Flucht und Vertreibung im Mittelpunkt

Den Angaben zufolge wird Schmalz-Jacobsen in der Rostocker Rathaushalle aus ihrem soeben erschienenen Buch «Russensommer» lesen. Darin berichte sie über ihre Erinnerungen an den Nachkriegssommer 1945, den sie als Zehnjährige bei Verwandten an der Ostsee erlebte.

Kempowski-Archiv