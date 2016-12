Bau : Kein Bürgerentscheid über Hochhaus in Börgerende

Börgerende (dpa/mv) - Die Bürgerinitiative gegen ein geplantes Hochhaus in Börgerende (Landkreis Rostock) ist mit ihrem Antrag auf einen Bürgerentscheid gescheitert. Die Mehrheit der Gemeindevertretung stimmte am Dienstagabend mehrheitlich dagegen. «Wir werden nicht aufgeben», sagte einer der Initiatoren der Initiative, Thomas Bittins, am Mittwoch. Es müsse nun eine neue Strategie entwickelt werden. Hintergrund sind Planungen eines Privatinvestors, in unmittelbarer Nähe zur Küste einen 67 Meter hohen Komplex zu bauen. Er soll Platz für ein Hotel, ein Restaurant und ein Forschungsinstitut bieten.