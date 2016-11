Agrar : Karpfen werden für Jahresendgeschäft aus Teichen geholt

1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Die Fischerei Müritz-Plau aus Waren bewirtschaftet rund 25 000 Hektar Wasserfläche, darunter die größten Seen im Nordosten. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben im Schnitt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Teichanlage in Boek am Müritz-Nationalpark ist mit 26 Teichen die zweitgrößte im Nordosten. Die größte liegt in der Lewitz im Südwesten Mecklenburgs.

Fischerei Müritz-Plau GmbH