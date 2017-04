Strafvollzug : Justizministerin weiht saniertes Hafthaus in Bützow ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Erst im Dezember war in Bützow ein neues Haus für 142 Inhaftierte eingeweiht worden. Der Neubau mit drei Etagen kostete rund 13 Millionen Euro. In ihm sind unter anderem 134 Einzelhafträume. Die JVA ist das älteste Gefängnis in Mecklenburg-Vorpommern und mit rund 450 Haftplätzen gleichzeitig das größte in Mecklenburg-Vorpommern. Dort sind Männer und Frauen mit kurzen und mittleren Freiheitsstrafen inhaftiert oder in Sicherungsverwahrung.

JVA Bützow

von dpa

erstellt am 20.Apr.2017 | 18:56 Uhr