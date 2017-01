Justiz : Justizministerin: Elektronische Fußfesseln für Gefährder

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

In Mecklenburg-Vorpommern trügen aktuell nach richterlicher Anweisung 13 Menschen eine elektronische Fußfessel, sagte sie. In einem weiteren Fall sei der Verurteilte wegen Weisungsverstoßes im Gefängnis. Dies zeige die Wirksamkeit. «Schon aus diesem Grund halte ich eine Erweiterung des Maßregelrechts auf weitere Personengruppen wie auch sogenannte Gefährder für durchaus sinnvoll.» Auch Hooligans sollten einbezogen werden. Zuerst hatte die «Ostsee-Zeitung» (Montag) berichtet.

Der Strafverteidiger Helfried Roubiček hingegen kritisierte die Überlegungen. Die Rechtmäßigkeit der Fußfessel sei umstritten, sagte er. «Möglicherweise fällt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in diesem Jahr eine Entscheidung.» Den Richtern in Karlsruhe lägen mehrere Beschwerden vor.

Die erste hatte Roubiček aus Börgerende bei Rostock bereits kurz nach der Einführung der elektronischen Fußfessel im Frühjahr 2011 eingereicht. Roubičeks Hauptargument: Eine elektronische Fußfessel halte einen potenziellen Straftäter nicht von seinem kriminellen Vorhaben ab. «Hat er so etwas vor, so schneidet er sie sich mit einem Küchenmesser ab.»