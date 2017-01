Parteien : Junge Union nominiert Kokert für CDU-Landesvorsitz

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Als Reaktion auf die schwere Niederlage bei der Landtagswahl am 4. September 2016 hatte Caffier erklärt, nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Mit ihm als Spitzenkandidat hatte die Nordost-CDU nur 19 Prozent der Stimmen erreicht und damit ihr bislang schlechtestes Wahlergebnis eingefahren. Die Landes-CDU will am 8. April in Grimmen ihren Landesvorstand neu wählen.

von dpa

erstellt am 27.Jan.2017 | 10:36 Uhr