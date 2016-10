Industrie : IWH: Bessere Lage der ostdeutschen Industrie

Die Konjunkturaussichten in der ostdeutschen Industrie haben sich bei verbesserter Geschäftslage etwas eingetrübt. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Instituts für Wirtschaftsforschung (IWH) in Halle unter 300 Unternehmen hervor. Die Lage im Verarbeitenden Gewerbe habe sich weiter verbessert und liege nur noch knapp unter dem Höchststand aus dem Jahr 2007, teilte das IWH am Donnerstag mit. Die Aussichten seien im dritten Quartal des Jahres jedoch etwas negativer. Das dürfte vor allem an der schlechteren Auftragslage und der sinkenden Ertragserwartung liegen.