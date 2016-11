Unternehmen : Insolvenzverfahren für Anlagenbauer AKB wird eröffnet

Für drei Unternehmen des Greifswalder Anlagenbauers AKB wird am Donnerstag das Insolvenzverfahren eröffnet. Wie Insolvenzverwalter Heiko Jaap sagte, werden die AKB Energie- und Umwelttechnik GmbH, die AKB Maschinen- und Anlagentechnik (MAT) und die AKG Montage und Personaldienst GmbH in Greifswald weitergeführt. Keiner der 230 Mitarbeiter soll entlassen werden. Die Gehälter würden aus der Insolvenzmasse finanziert. Das Amtsgericht Stralsund führt das Insolvenzverfahren. Das Unternehmen ist auf den Anlagenbau in Atomkraftanlagen spezialisiert.

