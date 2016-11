Theater : Inklusives Theaterfestival «Dialoge» in Rostock eröffnet

In der Rostocker Nikolaikirche ist am Montag das inklusive Theaterfestival «Dialoge» eröffnet worden. Zum Auftakt spielte das Berliner Ensemble RambaZamba das Stück «Alice auf Kaninchenjagd». Im Rahmen von Dialoge können mehr als 80 Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen sechs Tage lang gemeinsam in Workshops künstlerisch tätig zu sein, teilte der Veranstalter mit. Am Donnerstag wird zum ersten Mal der Kulturpreis Dialoge für inklusive Kulturarbeit verliehen, insgesamt gibt es 5000 Euro Preisgeld.