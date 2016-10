Tourismus : Im Herbst zählt der Nordosten mehr Feriengäste

Bei einer zunehmenden Zahl von Urlaubern kann Mecklenburg-Vorpommern auch in der kühleren Jahreszeit punkten. So stieg von 2005 bis 2015 die Zahl der Übernachtungen in den Monaten September, Oktober und November um 24 Prozent auf 6,6 Millionen, wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Montag zum Beginn der Herbstferien im Nordosten mitteilte. Viele Anbieter lockten mit speziellen Angeboten wie Angeltouren, Reiten, Wellness-, Kur-, Entspannungs- oder Fitnessprogrammen. «Die Branche stellt sich immer mehr auch auf die kühleren Monate ein. Das schlägt sich deutlich in den Gästezahlen nieder», sagte Glawe.

