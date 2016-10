Konjunktur : Ifo-Institut: Unternehmen in Ostdeutschland zuversichtlich

Die Unternehmen in Ostdeutschland geben sich zum Herbst optimistisch. Das Geschäftsklima habe sich im Oktober abermals aufgehellt, teilte das Ifo-Institut am Donnerstag in Dresden mit. Demnach zeigten sich die befragten Unternehmen mit den laufenden Geschäften zufriedener als im Monat zuvor, zudem gehen sie von positiven Geschäftsaussichten für die kommenden Wochen aus. Vor allem im verarbeitenden Gewerbe hellte sich die Stimmung kräftig auf. Die Industrieunternehmen korrigierten ihre Erwartungen sowie ihre Produktionspläne spürbar nach oben, hieß es. Vor allem die Konsumgüterindustrie zeigt sich aktuell sehr zufrieden.