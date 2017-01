Bildung : Hesse verweist auf gestiegene Bildungsausgaben

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) hat die Oppositionskritik an einer unzureichenden Finanzausstattung der Schulen in Mecklenburg-Vorpommern zurückgewiesen. «Das Land hat in den vergangenen Jahren viel in das Bildungssystem investiert», erklärte Hesse am Montag in Schwerin. Trotz deutlich gesunkener Schülerzahlen seien die Gesamtausgaben innerhalb von zehn Jahren von 823 Millionen auf 905 Millionen Euro im Jahr 2015 gestiegen. Im gleichen Zeitraum sank laut Ministerium die Schülerzahl von 252 000 auf 176 000. Rein rechnerisch wende das Land damit etwa 70 Prozent mehr Geld je Schüler auf als im Jahr 2005. Die Linke hatte unter Verweis auf den Bildungsfinanzbericht des Statistischen Bundesamtes eine im Ländervergleich geringe Finanzzuweisung an Schulen beklagt.

Kleine Anfrage zu Bildungsausgaben

Kleine Anfrage zu Schüler-Lehrer-Relation

Bildungsfinanzbericht