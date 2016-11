Kultur : Hesse stellt vereinfachte Kulturförderung in Aussicht

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Kultusministerin Birgit Hesse (SPD) hat den Kulturschaffenden im Land Vereinfachungen in der Kulturförderung in Aussicht gestellt. Auf der Landeskulturkonferenz am Dienstag in Schwerin sagte die neue Ressortchefin, sie wisse, dass das Ausfüllen von Antragsformularen und Abrechnen von Projekten nicht zu den Lieblingsaufgaben der Teilnehmer gehöre und diese ihre Zeit eher dafür nutzen möchten, Kunst und Kultur zu schaffen statt zu verwalten. «Allerdings stimmen wir doch sicher überein, dass es auch in Zukunft eine Kontrolle über die Verwendung von Steuermitteln geben muss.» Um die Kulturschaffenden bei den administrativen Arbeiten zu unterstützen, sei die «Servicestelle Kultur» in Rostock gebildet worden.