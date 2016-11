Bildung : Hesse beim Schulkongress: Inklusion nicht um jeden Preis

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die neue Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) hat den Eltern mehr Transparenz bei den Inklusionsbemühungen an den Schulen zugesagt. Sie reagierte damit am Samstag beim Schulkongress in Rostock auf Kritik von Eltern und des Landeselternrates an dem bisherigen Stand der Inklusion. Im Bildungsministerium werde derzeit darüber beraten, für Kinder mit einem sehr hohen Förderbedarf ganz gezielt gesonderte Klassen einzurichten und sie anders zu beschulen. Es gebe beispielsweise Kinder, die extrem verhaltensauffällig sind und schlagen oder beißen. «Da muss eine andere Lösung gefunden werden.» Diese Kinder könnten einen Klassenverband sprengen und Lehrer überfordern. «Ich bin ein absoluter Verfechter der Inklusion, aber sie hat auch Grenzen.»