Brauchtum : Heimatverband MV sucht Landeshymne: 20 000 Euro Preisgeld

«Die Idee für eine Landeshymne ist seit langem gewachsen», sagte Nenz. Vor allem Alt-Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD), der Ehrenmitglied des Heimatverbandes ist, habe den Gedanken vorangetrieben. Zwar gebe es das Mecklenburg-Lied, sagte Nenz. Auch ein Pommernlied gibt es. «Doch wir haben bisher nichts, was beide Landesteile vereint.» Dass ein sogenanntes Bindestrich-Land eine gemeinsame Hymne haben kann, zeige das Nachbar-Bundesland mit «Schleswig-Holstein Meerumschlungen».

Die Mecklenburg-Vorpommern-Hymne soll laut Nenz das Heimatgefühl, das Identitätsbewusstsein und die Verbundenheit aller Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ausdrücken. Weitere Anforderungen des Verbands lauten: «Die Melodie sollte eingängig und nicht zu schwer zu singen sein.» Anklänge an traditionelle norddeutsche Musik seien erwünscht. Der Text sollte zeitgemäß sein und beide Landesteile berücksichtigen. Er könne in hoch- oder/und niederdeutscher Sprache verfasst sein. «Eine Grundlage für den Text könnte die Präambel der Landesverfassung sein.»

erstellt am 18.Apr.2017 | 11:08 Uhr