Handball : HC Empor Rostock nach 23:30 bei Bad Schwartau weiter Letzter

Der HC Empor Rostock bleibt Tabellenletzter der 2. Handball-Bundesliga. Die Mecklenburger kassierten am Mittwochabend mit dem 23:30 (11:12) im Nordderby beim VfL Bad Schwartau die sechste Niederlage in Serie. Michael Höwt (6/2) und Florian Zemlin (4) erzielten vor 2114 Zuschauern in der Lübecker Hansehalle die meisten Tore für die Gäste. Thee Glabisch (9/3) und Rickard Akerman (5) trafen für den VfL am häufigsten.