Kriminalität : Harmlose Horror-Clowns an Halloween in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sind an Halloween vereinzelt Fälle von Horror-Clowns gemeldet worden. Wie Polizeisprecher am Dienstag sagten, gab es aber entgegen ersten Befürchtungen keinen Fall von Waffengewalt oder ernsthaften Bedrohungen. In Demmin erschreckten drei mit einer Clown-Maske verkleidete Männer eine Kindergruppe aus einem Auto heraus mit Geschrei. Die Polizei stoppte die 26 bis 36 Jahre alten Männer aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald und beschlagnahmte die Masken. In Rostock entpuppte sich ein Hinweis auf einen Horror-Clown als Fehlalarm. Es war lediglich ein verkleideter Mann, der mit seinen Kindern unterwegs war, um Süßigkeiten zu erbitten.

