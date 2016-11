Fußball : Hansas Aufsichtsratschef wieder im höchsten Vereinsgremium

Hansa Rostocks Aufsichtsratschef Rainer Lemmer wird dem höchsten Vereinsgremium auch in den kommenden vier Jahren angehören. Der 43 Jahre alte Gastronomie-Unternehmer ist am Sonntagabend auf der Mitgliederversammlung des des Fußball-Drittligisten wieder in den Aufsichtsrat gewählt worden. Zum nunmehr siebenköpfigen Gremium gehört auch Rostocks Finanzsenator Chris Müller, der die Geschicke des einstigen Bundesligisten vor Jahresfrist übergangsweise als Vorstandschef bestimmt hatte.