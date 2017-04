Fußball : Hansa Rostock und MSV Pampow im Landespokalfinale

Dank Marcel Ziemer hatte Hansa die Partie vor 1375 Zuschauern im heimischen Ostseestadion schon zur Pause für sich entschieden. Der in der Liga so glücklose Mittelstürmer erzielte in der ersten Halbzeit alle fünf Treffer zum 5:0-Pausenstand. Timo Gebhart markierte danach die beiden weiteren Tore. Daniel Nawotke traf für die Gäste.

Oleksandr Cherchenko (44. Minute) brachte Pampow vor 650 Zuschauern beim Ligarivalen in Boizenburg in Führung. Peter Waack legte fünf Minuten nach der Pause nach. Mehr als der Anschlusstreffer durch Malte Harder (73.) gelang den Hausherren in der Folge nicht mehr.

Pokal-Übersicht

erstellt am 26.Apr.2017 | 21:09 Uhr