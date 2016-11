Fußball : Hansa mit 2300 Fans nach Magdeburg

Die Mecklenburger müssen ihre Defensivabteilung erneut umstellen. Rechtsverteidiger Maximilian Ahlschwede (Adduktorenbeschwerden) und Innenverteidiger Marcus Hoffmann (Sprunggelenkverletzung) fallen erneut aus. Rechts wird Tobias Jänicke verteidigen, Alternativen für die Position von Hoffmann sind Marco Kofler und Tommy Grupe. Marcel Ziemer fehlte am Donnerstag wegen einer leichten Erkältung im Mannschaftstraining. Der Einsatz des Torjägers ist aber nicht gefährdet.

Nach den Erfolgen unter anderem bei den Zweitliga-Absteigern SC Paderborn und MSV Duisburg gehen die Rostocker auch die Aufgabe in Magdeburg zuversichtlich an. «Wir müssen vor allem auch kämpferisch alles in die Waagschale schmeißen und darüber hinaus auch so gut Fußball spielen, dass wir dem Gegner wehtun können», sagte Trainer Brand. Das 1:4 aus dem Vorjahr habe er nicht vergessen: «Wir wollen ein viel, viel besseres Ergebnis.»

