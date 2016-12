Gesellschaft : Hanna(h) und Ben sind die Lieblingsnamen in MV

1 von 1 Foto: Markus Scholz 1 von 1

Die beliebtesten Vornamen für Babys des Jahrgangs 2016 in Mecklenburg-Vorpommern sind Hanna(h) und Ben. Das ergab eine am Freitag veröffentlichte Auswertung des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld. Auf den Plätzen folgten bei den Mädchen Emma und Lina, bei den Jungs Finn mit i oder mit y sowie Oskar bzw. Oscar. Der Ahrensburger erfasst nach eigenen Angaben die Vornamen von etwa 26 Prozent aller in Deutschland geborenen Babys. Bundesweit belegen Mia und Ben die Spitzenplätze. In Mecklenburg-Vorpommern wählten Eltern Namen wie Theo, Merle und Frieda zudem häufiger als im Bundesdurchschnitt.

