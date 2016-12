Auszeichnungen : Handwerkskammer-Präsident erhält Bundesverdienstkreuz

Der Präsident der Schweriner Handwerkskammer Peter Günther ist am Montag in Berlin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Mit dem höchsten Verdienstorden der Bundesrepublik sei Günther für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement für das Handwerk geehrt worden, teilte die Handwerkskammer Schwerin mit. Günther habe sich seit 1972 bundesweit um das Handwerk verdient gemacht, hieß es vom Bundespräsidialamt. Überreicht wurde die Ehrung von Bundespräsident Joachim Gauck im Schloss Bellevue anlässlich des Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember.

Info des Bundespräsidialamtes