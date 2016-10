Kriminalität : Haft für 16-jährigen Wiederholungs-Autoknacker beantragt

Ein 16-Jähriger hat in Neubrandenburg an zwei aufeinander folgenden Nächten ein Vielzahl von Autos attackiert und Gegenstände gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, beantragte die Staatsanwaltschaft jetzt doch Untersuchungshaft für den Jugendlichen. Die Entscheidung des Amtsgerichtes stehe noch aus. Der 16-Jährige war bereits in der Nacht zum Mittwoch im Zusammenhang mit Autoknackerei samt Beute aus den Wagen festgenommen worden. Danach hatten sich 29 Geschädigte bei der Polizei gemeldet.