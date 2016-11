Breitensport : «Großer Stern des Sports»: Box- und Freizeitclub Greifswald

Der Box- und Freizeitclub Greifswald ist am Montagabend in Rostock mit dem «Großen Stern des Sports» in Silber ausgezeichnet worden. Damit würdigten der Deutsche Olympische Sportbund (DSB) und die Volksbanken Raiffeisenbanken «das langjährige und über das normale Maß hinausragende Engagement des Vereins als Unterstützer für sozial schwache Sportler und Asylbewerber», hieß es in der Pressemitteilung. Der Verein erhielt ein Preisgeld in Höhe von 2300 Euro und ist für das Bundesfinale «Sterne des Sports» in Gold qualifiziert.