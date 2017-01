Wetter : Große Sturmflut-Schäden auf Usedom und Rügen

Die Sturmflut hat auf den Ostseeinseln Rügen und Usedom teilweise sehr große Schäden verursacht. Am Strand von Binz und Prora sei die Düne streckenweise in einer Tiefe von drei bis acht Metern abgebrochen, Strandaufgänge seien in größerem Umfang zerstört worden, sagte der Binzer Bürgermeister Karsten Schneider am Donnerstag nach einer Besichtigung der Schäden. Baumstämme und Treibgut - möglicherweise aus Schweden - seien am Strand angespült worden.