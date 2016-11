Kunst : Große Schau für Maler Wachenhusen 100 Jahre nach dem Tod

Schwerin (dpa/mv) - Der mecklenburgische Landschaftsmaler Friedrich Wachenhusen (1859-1925) bekommt knapp 100 Jahre nach seinem Tod seine erste große Personalausstellung. Das Schleswig-Holstein-Haus in Schwerin präsentiert von Freitag an mehr als 50 Werke des Künstlers, der zu den Gründern der Künstlerkolonie Ahrenshoop gehörte. Der Sohn eines Schweriner Ministerialsekretärs hatte an der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, der Kunstakademie Weimar und der Kunstakademie Berlin studiert, wie das Schleswig-Holstein-Haus am Mittwoch mitteilte. Die meisten Bilder Wachenhusens zeigen mecklenburgische Landschaften. Die Ausstellung «Farben des Nordens - Friedrich Wachenhusen 1859-1925» entstand in Zusammenarbeit mit der Stiftung Mecklenburg. Sie dauert bis zum 5. März 2017.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen