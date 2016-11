Kirche : Gottesdienst eröffnet Aktion «Brot für die Welt»

1 von 1 Foto: Marijan Murat 1 von 1

Die diesjährige Sammlung «Brot für die Welt» in Mecklenburg-Vorpommern ist am Sonntag mit einem Adventsgottesdienst in der Pfarrkirche Neukirchen (Landkreis Rostock) eröffnet worden. Die Aktion steht unter dem Motto «Satt ist nicht genug! Zukunft braucht gesunde Ernährung - auf dem Land und in der Stadt!». Brot für die Welt sammelt in Deutschland und in Österreich. Im vergangenen Jahr wurden 57,5 Millionen Euro gespendet. Fast eine Million davon kamen aus Mecklenburg-Vorpommern.

