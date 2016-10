Regierung : Gewerkschaft kritisiert fehlende Einigung zu Polizeistellen

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Polizeigewerkschaft GdP hat enttäuscht darauf reagiert, dass sich SPD und CDU bei ihren Koalitionsverhandlungen noch nicht auf eine spürbare Aufstockung der Polizei in Mecklenburg- Vorpommern einigen konnten. «Bei der Brisanz des Themas hätte man eine schnellere Verständigung erwarten können. Andere Bundesländer gehen da viel entschlossener zu Werke», sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Christian Schumacher. Er reagierte auf Angaben von Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) und Innenminister Lorenz Caffier (CDU), wonach die kostenträchtige Personalaufstockung in den Verhandlungen am Dienstag zunächst ausgeklammert worden war. Die CDU hatte im Wahlkampf 555 Extra-Stellen gefordert, die SPD ist skeptisch. Am Mittwoch soll erneut über das Thema verhandelt werden.