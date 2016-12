Unfälle : Geschlossene Schranke hält rollendes Auto auf

Eine geschlossene Bahnschranke in Lübstorf bei Schwerin hat am Freitagmorgen ein rollendes Auto aufgehalten und somit einen Unfall verhindert. Die 56-jährige Autofahrerin sei mit dem Schrecken davongekommen, teilte die Polizei mit. Sie habe an dem geschlossenen Bahnübergang gewartet, als sich ihr Auto aus noch ungeklärter Ursache in Bewegung setzte und in Richtung Gleise rollte. Die Frontscheibe des Fahrzeuges wurde zerstört. Der Schrankenbaum musste ausgetauscht werden. Die Frau kam mit dem Schrecken davon. Mindestens vier Züge mussten deswegen langsamer fahren und hatten Verspätungen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen