Parteien : Geschichtslehrer-Verband: Höcke-Äußerungen sind absurd

1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Höcke ist Geschichtslehrer in Hessen und derzeit beurlaubt. Er hatte am Dienstag in einer Rede in Dresden unter anderem gesagt, dass die deutsche Geschichte im Schulunterricht «mies und lächerlich» gemacht werde. Für politische Empörung sorgt aber vor allem Höckes Kritik am Holocaust-Gedenken und der Vergangenheits-Aufarbeitung der Deutschen.

Bongertmann hielt es für fraglich, ob Höcke noch einmal als Geschichtslehrer arbeiten könne. «Er bewegt sich da ja auf verfassungsfeindlichem Boden und dann wird man ja möglicherweise suspendiert.»

Verband der Geschichtslehrer