Verbraucher : Geringe Inflation: Preisentwicklung verbraucherfreundlich

Schwerin (dpa/mv) - Für das tägliche Leben mussten die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern 2016 kaum tiefer in die Tasche greifen als im Jahr davor. Zwar zogen die Verbraucherpreise zum Jahresende leicht an, dennoch bleibt die Inflation gering. Das Statistische Amt in Schwerin errechnete für die ersten elf Monate eine Teuerungsrate von 0,7 Prozent. Mit 0,4 Prozent hatte sie 2015 den niedrigsten Wert seit 1999 erreicht. Ökonomen halten aus gesamtwirtschaftlicher Sicht eine zweiprozentige Inflation für erstrebenswert.

Wie aus vorläufigen Daten des Amtes hervorgeht, profitierten die Konsumenten vor allem von niedrigen Erzeugerpreisen für Agrarprodukte und günstigen Angeboten bei Brenn- und Treibstoffen. So kostete Heizöl im ersten Halbjahr mitunter ein Drittel weniger als zwölf Monate zuvor, Diesel und Benzin waren um über acht Prozent günstiger. Seit Jahresmitte gingen die Preise zwar wieder nach oben, blieben laut Statistik aber auch im Oktober und November unter Vorjahreswert. Weil sich die Steigerung der Energiekosten nun der durchschnittlichen Teuerung annähere, wirkten diese nicht mehr als «Inflationsbremse».

Der Preiskampf bei Milch und Fleisch ließ die Preise zu Lasten der Landwirte im Einzelhandel sinken. So waren Milch und Milchprodukte im Juni gut 8 Prozent billiger als ein Jahr zuvor. Erst im vierten Quartal zeichnete sich laut Statistik ein Trendwandel ab. Fisch und Fischwaren hingegen wurden im gesamten Jahresverlauf immer teurer.

Als weitere Hauptgruppen im Warenkorb, der zur Berechnung der Teuerungsrate herangezogen wird, gelten Bekleidung und Schuhe. Diese Artikel hätten den «üblichen Preisschwankungen im Kalenderjahr» unterlegen, hieß es.