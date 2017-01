Schiffbau : Genting legt los: Baustart für zwei Flusskreuzfahrtschiffe

vergrößern 1 von 2 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 2

Die zum malaysischen Genting-Konzern gehörenden MV Werften haben am Montag in Wismar mit dem Bau von zwei Flusskreuzfahrtschiffen begonnen. Die «Crystal Debussy» und die «Crystal Ravel» seien die ersten, die von dem Werftverbund komplett im Nordosten gebaut werden, teilte das Unternehmen mit. Zwei bereits im Bau befindliche Flusskreuzliner seien noch bei der Rönner-Gruppe in Bremen begonnen worden und erst später nach Wismar gekommen. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) zeigte sich erleichtert über die positive Entwicklung der Branche seit dem Kauf der ehemaligen Nordic-Werften in Wismar, Rostock und Stralsund durch Genting vor knapp einem Jahr. «Für die maritime Industrie unseres Landes geht es nach einer langen Durststrecke wieder aufwärts», sagte er. Die MV Werften setzten ihre selbstgesteckte Ziele tatkräftig um.