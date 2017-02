Bundespräsident : Gauck besucht noch einmal Mecklenburg-Vorpommern

1 von 1 Foto: Bernd von Jutrczenka 1 von 1

Wie das Bundespräsidialamt am Montag bestätigte, wird der 77-Jährige am 20. Februar zunächst Wismar und tags darauf Stralsund und Greifswald im Osten des Landes besuchen. Am detaillierten Ablaufplan werde noch gearbeitet. Er solle in der kommenden Woche bekannt gegeben werden, teilte eine Sprecherin mit.

Der in Rostock geborene Gauck hatte Mecklenburg-Vorpommern während seiner fünfjährigen Amtszeit, die am 17. März endet, mehrfach besucht. Am nachhaltigsten in Erinnerung blieb seine Teilnahme an der Gedenkveranstaltung zum 20. Jahrestag der fremdenfeindlichen Krawalle von 1992 in Rostock-Lichtenhagen. Dort hatte er eindringlich für eine wehrhafte Demokratie geworben und eine offensive Auseinandersetzung mit rechtsextremistischen Ideologien angemahnt.

Der Besuch zum Ende der Amtszeit stehe in der Tradition der Reihe «Verantwortung vor Ort», mit der der Bundespräsident in besonderer Weise das Engagement von Bürgern in Regionen würdige, die weniger im Mittelpunkt stünden, hieß es. Zuletzt hatte er dabei in Ostwestfalen-Lippe Station gemacht.

Gaucks Nachfolger wird am 12. Februar von der Bundesversammlung gewählt. Es gilt als sicher, dass der gemeinsame Kandidat der großen Koalition in Berlin, Frank-Walter Steinmeier (SPD), gewählt und dann Mitte März die Amtsgeschäfte übernehmen wird.

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 16:32 Uhr