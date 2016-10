Gas : Gasunternehmen setzt neuartiges Schweißverfahren ein

Nach zwei Minuten sind die Rohre verschweißt: Das Leipziger Gastransportunternehmen Ontras setzt in Vorpommern ein nach eigenen Angaben europaweit neuartiges Schweißverfahren ein. Beim Ersatz einer Ferngasleitung wurde erstmals die sogenannte Laserorbitaltechnik angewendet. Dabei kam ein Laserschweißautomat zum Einsatz, der den Schweißprozess deutlich reduziert, wie das Unternehmen mitteilte. Beim bislang üblichen Verfahren schweißen zwei Spezialschweißer die Rohrenden per Hand zusammen, was mindestens eine halbe Stunde dauere. Entwickelt wurde das Verfahren von der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt in Halle zusammen mit dem Gastransportunternehmen.

