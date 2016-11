Notfälle : Gasexplosion in Wohnung weiter ungeklärt

Die Umstände einer Propangasexplosion in einer Neubrandenburger Wohnung sind weiter unklar. Durch die Explosion war am Sonntag im Wohnzimmer ein Brand ausgebrochen. Ein 33-jähriger Mann wurde schwer verletzt, er konnte zunächst nicht befragt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Brandursachenermittler fanden heraus, dass sich ausströmendes Gas aus einer Sechs-Kilogramm-Flasche entzündet hatte. Warum das Gas austrat, konnte allerdings noch nicht geklärt werden.