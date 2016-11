Energie : Gascade stellt Planungen für Mega-Erdgastrasse Eugal vor

1 von 1 Foto: Arno Burgi 1 von 1

Der Gasnetzbetreiber Gascade informiert am Montag erstmals öffentlich in Mecklenburg-Vorpommern über seine Pläne zum Bau einer Erdgas-Festlandtrasse. Nach der Auftaktveranstaltung am Nachmittag in Lubmin sind in den kommenden Tagen zwei weitere Informationsveranstaltungen in Anklam und Pasewalk geplant. Über die 485 Kilometer lange Festlandleitung Eugal will Gascade künftig russisches Erdgas aus der geplanten Nord Stream 2-Trasse über Brandenburg und Sachsen an die tschechische Grenze leiten. Das Unternehmen wolle frühzeitig noch vor dem Planfeststellungsverfahren in einen Dialog mit den Kommunen und Bürgern treten, sagte Sprecherin Tatjana Bernert.