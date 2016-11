Kriminalität : Fußspuren im Schnee verraten Moped-Diebe

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Fußspuren im Schnee haben in Schwerin die mutmaßlichen Diebe eines Mopeds entlarvt. Sie führten die Polizei in der Nacht direkt zu jungen Männern im Alter von 17 und 18 Jahren. Die Beiden hielten sich noch in der Nähe des Hauses im Stadtteil Neu Zippendorf auf, wo der Besitzer sein Moped geparkt hatte. Dieser hatte das Fehlen seines Fahrzeugs am frühen Mittwochmorgen festgestellt und die Beamten informiert, wie die Polizei mitteilte.

