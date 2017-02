Wetter : Frost lässt Eis auf Seen dicker werden

Der anhaltende Frost lässt das Eis auf der Müritz und vielen Nachbar-Seen langsam dicker werden. Wie eine Sprecherin des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Waren am Dienstag sagte, wurden in Klink zuletzt zehn Zentimeter auf der Müritz gemessen, doppelt so viel wie zehn Tage zuvor. In der Sietower Bucht gebe es sieben Zentimeter dickes Müritz-Eis. Am flachen Kölpinsee sei das Eis acht Zentimeter dick, am Malchower See 14 Zentimeter und in Untergöhren am Fleesensee sieben Zentimeter.