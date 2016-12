Eine 54-Jährige ist in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) von einem Transporter angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Die Frau habe am Donnerstagmorgen eine Straße überqueren wollen, als ein 48 Jahre alter Transporterfahrer ankam, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß zog sich die Frau lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie kam in eine Klinik. Der Transporterfahrer erlitt einen Schock.

Mitteilung der Polizei