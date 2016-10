Prozesse : Frau erstochen und in Koffer versteckt: Prozessauftakt

1 von 1 Foto: Matthias Hiekel 1 von 1

Ein 51-Jähriger, der seine Lebensgefährtin erstochen und die Leiche in einem Koffer versteckt haben soll, muss sich von heute an vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Der gebürtige Rostocker tötete seine 49 Jahre alte Lebensgefährtin nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft in der Nacht zum 9. Mai nach einem Streit in seiner Hamburger Wohnung im Stadtteil Barmbek-Nord. Anschließend habe er die Tote über mehrere Tage in dem Koffer versteckt. Nachdem die Tochter des Opfers eine Vermisstenanzeige aufgegeben hatte, überprüfte die Polizei die Wohnung des Angeklagten und entdeckte dort die getötete Frau. Die Anklage wirft dem 51-Jährigen Totschlag vor.