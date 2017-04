Umwelt : Forschungsobjekt Meeresmüll: Backhaus besucht «Küstenputz»

Meeresmüll ist an den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns zum Forschungsobjekt geworden. Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) sammelt in Kooperation mit Umweltverbänden und Landesinstitutionen den Strandmüll von jeweils 100 Meter langen Küstenabschnitten, wie das Umweltministerium in Schwerin am Mittwoch mitteilte.