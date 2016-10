Agrar : Forderung nach Senkung des Phosphorverbrauchs

Die Landwirtschaft muss nach Ansicht von Wissenschaftlern den Verbrauch an phosphorhaltigem Dünger dringend senken. So könnten gravierende Umweltschäden wie Gewässerüberdüngung vermieden werden. Zudem könne so die für die Welternährung essenzielle Phosphorversorgung für die Zukunft sichergestellt werden. Dies sind die zentralen Ergebnisse einer Fachtagung in Rostock Mitte September, die nun veröffentlicht wurden.