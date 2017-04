Fischerei : Fischer sehen Berufszweig im Niedergang

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Fischer in Mecklenburg-Vorpommern sehen ihren Berufszweig nach Angaben ihres Verbandspräsidenten Norbert Kahlfuß im Niedergang. Neben wirtschaftlichen Problemen und fehlendem Nachwuchs machte er in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur Natur- und Umweltschutz dafür verantwortlich. Konflikte mit dem Natur- und Umweltschutz waren auch ein Thema der Mitgliederversammlung des Landesfischereiverbandes am Samstag in Spornitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Wie Kahlfuß sagte, befürchten die Kutter- und Küstenfischer weitere Fangeinschränkungen in Meeresschutzgebieten der Ostsee. «Die Lobby gegen die Fischerei ist ziemlich stark», sagte der Präsident.

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 10:36 Uhr