Verbraucher : Firmen sollen Kunden auf Kündigungsmöglichkeit hinweisen

Unternehmen sollen nach dem Willen von Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) ihre Kunden künftig an die Kündigungsfrist von Verträgen erinnern, deren Laufzeit sich automatisch verlängert. Bei der Verbraucherministerkonferenz am Donnerstag und Freitag in Dresden werde sie einen entsprechenden Antrag aus Baden-Württemberg unterstützen, kündigte Hoffmeister am Mittwoch in Schwerin an.