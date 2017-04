Volleyball : Finalpremiere für Schweriner Trainer: «Ehrgeiz riesengroß»

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin feiert im Saisonfinale eine doppelte Premiere. Zum ersten Mal stehen die Mecklenburgerinnen mit Felix Koslowski als Cheftrainer in einem Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Und erstmals empfängt der deutsche Rekordmeister dabei am Mittwochabend im ersten von maximal fünf möglichen Finalspielen den Pokalsieger Allianz MTV Stuttgart in der heimischen Palmberg Arena.

«Wir haben eine tolle Mannschaft, die Spielerinnen der vergangenen Saison haben sich weiterentwickelt, die Neuverpflichtungen eingeschlagen. Und wir haben gezeigt, dass wir jeden Gegner schlagen können, auch Stuttgart. Der Ehrgeiz, diese Saison nun noch mit dem verdienten Meistertitel zu krönen, ist riesengroß», sagte der 33 Jahre alte Koslowski.

Dabei lastet auf allen Protagonisten ein besonderer Druck. Nach dem Aus im Europapokalhalbfinale gegen den späteren Challenge-Cup-Gewinner Bursa BBSK und dem verlorenen DVV-Pokalfinale ausgerechnet gegen Stuttgart ist die Meisterschaft in dieser Saison die letzte Chance auf den ersten Titelgewinn seit vier Jahren.

Seit der gebürtige Schweriner im Sommer 2013 das Ruder bei den Mecklenburgerinnen übernommen hatte, warten Mannschaft, Fans und Sponsoren vergeblich auf einen zählbaren Erfolg. Der Optimismus indes, dass es dem Liga-Primus im vierten Anlauf in der Ära Koslowski gelingt, dem zehnten Meistertitel endlich einen weiteren Erfolg hinzuzufügen, ist groß. Auch in der Vereinsführung. «Ich denke, neben der akribischen Arbeit, die wir machen, ist eine unserer größten Stärken die geschlossene Mannschaftsleistung. Dass alle füreinander auf dem Feld stehen, sich gegenseitig bestärken», sagte SSC-Geschäftsführer Andreas Burkard.

Das Meisterschaftsfinale wird im Play-Off-Modus «Best of Five» ausgetragen. Die Mannschaft, die aus maximal fünf möglichen Spielen zuerst drei Siege erzielt, ist deutscher Meister. Nach dem Auftakt am Mittwoch in Schwerin steht am 22. April bereits das zweite Aufeinandertreffen der beiden derzeit besten deutschen Mannschaften in der Stuttgarter SCHARRena auf dem Programm.

Das dritte Finalspiel wird am 26. April wieder in Schwerin ausgetragen. Ein mögliches viertes Spiel ist für den 29. April in Stuttgart terminiert. Sollte danach keine der beiden Mannschaften drei Siege auf ihrem Konto haben, kommt es am 3. Mai in Schwerin zum Showdown um die Meisterschaft 2017.

Schwerin hatte sich mit zwei Halbfinalsiegen gegen VC Wiesbaden vorzeitig für die Finalrunde qualifiziert, Stuttgart gelang der zweite Sieg gegen den Dresdner SC erst im Entscheidungsspiel am vergangenen Samstag. Schwerin feierte bereits zehn nationale Meistertitel (1995, 1998, 2000-2002, 2006, 2009, 2011-2013). Stuttgart hingegen blieb der Gewinn einer deutschen Meisterschaft bislang verwehrt.

