Film : Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern wird eröffnet

Das 27. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern wird am Dienstagabend (20.00 Uhr) in Schwerin mit der Literaturverfilmung «In Zeiten des abnehmenden Lichts» von Matti Geschonnek eröffnet. Der Streifen über den Zerfall der DDR nach dem gleichnamigen Roman von Eugen Ruge läuft im Wettbewerbsprogramm. Bis Sonntag werden beim größten Publikumsfestival in Ostdeutschland 150 Filme aus 17 Ländern in vier Wettbewerben und acht Themenreihen gezeigt. Darunter sind 20 Ur- und deutsche Erstaufführungen. Preise in einer Gesamthöhe von 46 500 Euro werden vergeben. Im Zentrum steht der engagierte, deutschsprachige Film. Gastland ist Dänemark, das mit einer eigenen Filmreihe gewürdigt wird.

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 01:36 Uhr