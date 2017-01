Brände : Feuerwehr rettet 13 Hausbewohner ins Freie

Wegen eines in Brand gesteckten Kinderwagens in einem Schweriner Mehrfamilienhaus hat die Feuerwehr am Neujahrstag 13 Bewohner teilweise mit der Drehleiter aus dem Gebäude retten müssen. Darunter waren fünf kleine Kinder, wie die Polizei mitteilte. Zehn Menschen seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Ein 30 Jahre alter Mann aus Äthiopien sei dort noch wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung. Die anderen konnten die Klinik noch am Neujahrstag wieder verlassen und in ihre Wohnungen zurückkehren.